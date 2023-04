Nazionale femminile, Italia-Colombia 2-1: un lampo di Giacinti e un autogol regalano la vittoria alle azzurre

In una cornice di pubblico bella e molto attiva e a 100 giorni dai Mondiali in Australia ed in Nuova Zelanda, la nostra Nazionale esce vittoriosa dall’amichevole contro la Colombia. Partita equilibrata e divertente portata a casa dalle ragazze di Milena Bertolini grazie ad un gol nel primo tempo della Giacinti e di un’autogol di Ramos dopo una sgroppata della Bonansea. Per la Colombia da sottolineare le prove di Ramirez e Caicedo,

Allo Stadio Tre Fontane di Roma, l’Italia guidata da Milena Bartolini è scesa in campo contro la Colombia in un match amichevole che è servito a preparare al meglio i prossimi Mondiali in Australia ed in Nuova Zelanda. La partita viene messa subito in discesa con un lampo di Beccari che con un lancio perfetto imbecca la Giacinti che vola via verso la rete che stappa il match.

La gara è vivace e piena di ritmi anche e soprattutto per merito della Colombia che dimostra di essere una selezione preparata e pronta e che ha saputo rispondere al vantaggio azzurro. Ramirez è la più attiva della selezione sudamericana e che impensierisce un paio di volte Durante. Al 35esimo però è la Giacinti che va vicina alla doppietta personale: lancio di Giugliano per la punta della Roma che però questa volta deve vedere Perez rispondere e mandare in angolo il tiro. Si va all’intervallo sul minimo vantaggio azzurro.

Il secondo tempo si apre con una Colombia sempre più coraggiosa. I migliori spunti partono sempre dai piedi di Ramirez che, insieme alla Caicedo, hanno brillato in quel di Roma. Al 54esimo proprio Ramirez si divora un gol a porta libera con Durante che poteva solo osservare. Sempre più Colombia nella fase centrale del secondo tempo: è così che all’80esimo Usme realizza il pareggio dopo che l’arbitro concede un rigore abbastanza generoso.

Dopo due minuti la Colombia potrebbe ribaltare il match con Caicedo, ma è Durante a chiudere la porta. Dopo due minuti si accende Barbara Bonansea che va via sulla fascia sinistra mette la palla in mezzo con Ramos che spinge la palla nella propria rete per il vantaggio azzurro. Per blindare il risultato però c’è bisogno ancora di una straordinaria Durante che all’88esimo vola all’incrocio e leva il pallone scagliato da parte della solita Ramirez. Nei minuti di recupero la Bonansea va via sulla fascia destra mette in pezzo per la Piemonte che non arriva clamorosamente all’appuntamento con il gol del 3-1.