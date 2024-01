Nasser Al-Khelaifi: “L’ECA si avvicina a 500 club, cresce a ritmo rapido”

Si è svolta oggi la prima riunione del Comitato Esecutivo dell’Eca, l’associazione dei club europei. Dopo i discorsi di benvenuto, il Comitato è stato aggiornato sulla continua e rapida crescita dell’associazione che ora conta 486 membri, con un aumento dell’83% dall’inizio della stagione 2023/24, con 36 nuovi membri che si sono aggiunti dall’ultima edizione di Copenaghen. Soddisfatto il presidente Nasser Al-Khelaïfi ha dichiarato: “Questi incontri dei dirigenti senior dell’Eca sono così importanti poiché l’organizzazione continua a crescere a un ritmo rapido e ci avviciniamo a 500 club. Il mandato dell’Eca ora va ben oltre la semplice Europa, come dimostra il nostro protocollo d’intesa con la Fifa, avvantaggiando i club a livello globale attraverso meccanismi come il programma di benefici per i club. È di vitale importanza per il calcio continuare a costruire relazioni e partenariati positivi con tutte le parti interessate nell’interesse di tutti, sulla base di partenariati vantaggiosi per tutti”, ha aggiunto.