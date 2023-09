Nardella: “A giorni il progetto esecutivo per il Franchi. Non lo lascerò abbandonato nel cuore di Firenze”

“Ho registrato sullo stadio Franchi molto interesse, è una bella sfida: una parte rilevantissima di risorse già l’abbiamo, 130 milioni di euro. Se non la vogliamo perdere dobbiamo fare la gara d’appalto per questa parte non appena, ed è questione di giorni, sarà pronto il progetto esecutivo di Arup”. Lo ha dichiarato Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervenendo a ‘Firenze e dintorni’ su Radio Bruno Toscana. “Per volontà dello stato italiano lo stadio Franchi è tutto vincolato, non è il Comune che mette i vincoli”, ha ricordato il sindaco.

“Non lascio abbandonato lo stadio Franchi nel cuore di Firenze – ha proseguito – , bisogna che se lo mettano tutti in testa, perché lo schifo e la vergogna dell’abbandono dello stadio Flaminio di Roma, progettato sempre da Nervi, non li voglio replicare nella mia città”. Il primo cittadino ha poi parlato anche dello Stadio Padovani: “Si sta facendo il progetto per realizzarlo – ha aggiunto Nardella -, dando prima di tutto una risposta al rugby, e poi lo metteremo a disposizione della Fiorentina”.