Napoli, Sky: fatta per il ritorno di Gollini in azzurro

Il Napoli, in attesa di Davide Faraoni e del successore di Kim, ha deciso di chiudere un’operazione per la porta. Il vice Meret anche nella prossima stagione sarà Pierluigi Gollini che torna in Campania dopo la parentesi degli ultimi sei mesi che hanno portato anche il Tricolore con la maglia del Napoli.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli ha trovato l’accordo con l’Atalanta per il ritorno di Gollini. Il portiere ha voluto fortemente ritornare in azzurro, con il club di De Laurentiis che ha trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso a 400 mila euro. Diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.