Napoli, Raspadori: “Sogno la Champions League. Sorpreso dall’addio di Spalletti”

Giacomo Raspadori attende con ansia la sua seconda stagione in quel di Napoli con la maglia azzurra. La prima ha portato sul petto dell’ex Sassuolo lo scudetto, nel futuro l’attaccante della Nazionale Italiana sa già quale sogno vorrebbe esaudire.

Queste le sue parole ai microfoni de Il Mattino: “Mi aspetto un Napoli determinato a dare continuità a quello che ha ottenuto con merito nella stagione passata. Non credo che le altre debbano colmare il gap con noi. Nel senso che ogni campionato ha la sua storia e Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio giocheranno per lo scudetto. Non c’è nulla di scritto, perché poi la vera differenza la farà la continuità nel rendimento e nel cammino. È questa l’arma vincente“.

Sui sogni: “La finale di Champions a Wembley. Lo stadio del trionfo dell’Italia. Indimenticabile. Sarebbe un sogno arrivarci con il Napoli in quel posto magico per la nostra Nazionale”.

Su Spalletti: “Sono rimasto sorpreso dal suo addio. Perché era stato fatto un grande percorso e perché nel calcio i cambiamenti spesso avvengono quando le cose vanno male. Però lui ha preso la sua decisione, nel calcio e nella vita non ci sono cose giuste o sbagliate“.