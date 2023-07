Mane sull’addio al Bayern Monaco: “Lasciarsi in questo modo ha fatto male”

Sadio Mane ha voluto parlare del suo addio al Bayern Monaco dopo solo una stagione in Germania. Tutto è andato storto dalla lite con Sane che ha portato a spaccare lo spogliatoio bavarese. Il senegalese poi ha deciso di cambiare aria, arrivando all’Al-Nassr di CR7.

Mane ha parlato dell’addio alla Baviera così ai microfoni di Sky Deutschland: “Lasciare il Bayern mi fa male. Avrei voluto un finale diverso. So che avrei potuto aiutare la squadra in questa stagione, volevo dimostrarlo a tutti in questa stagione. Detto ciò, auguro al club e ai tifosi il meglio per il futuro“.