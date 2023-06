Napoli, presentazione Garcia: rivedi la conferenza stampa (VIDEO)

di Antonio Di Cello 51

E’ il primo giorno di Rudi Garcia a Napoli come nuovo allenatore degli azzurri. Il tecnico francese si è presentato nella splendida cornice di Capodimonte in una sala del Museo gremita e piena di curiosità. Accanto al tecnico un contento Aurelio De Laurentiis ha prima introdotto il nuovo allenatore per poi rispondere anche ad alcune domande relative al mercato ed ai pezzi pregiati del Napoli. Rivedi la conferenza stampa che dà avvio all’era Garcia.