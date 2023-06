Europei femminili, regolamento: ecco come ci si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024

Stanno per prendere il via gli Europei 2023 di basket femminile, che si terranno in Israele e Slovenia tra giovedì 15 e domenica 25 giugno. Un evento importante non solo per la competizione in sé, visto che in palio c’è il titolo di campione d’Europa, ma anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono infatti sei gli slot disponibili per le squadre europee, che diventano cinque per il fatto che la Francia è qualificata di diritto in quanto nazione ospitante. Si procede ovviamente in ordine di arrivo, quindi le squadre che approdano in semifinale sono certe del pass. Le altre due carte olimpiche arriveranno dal mini torneo parallelo che si svilupperà tra le quattro squadre che verranno eliminate ai quarti di finale. In particolare, a qualificarsi per Parigi saranno le squadre che vinceranno la prima partita “tra eliminate”; le due squadre, poi, si sfideranno ulteriormente per il piazzamento in quinta posizione.

CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

IL CALENDARIO DELL’ITALIA