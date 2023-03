Napoli, Osimhen: “Sono tra gli attaccanti più forti al mondo, ma posso ancora crescere”

“Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo io e la squadra. Sono convinto di essere uno degli attaccanti più forti al mondo, ma posso ancora crescere tanto”. Parla così Victor Osimhen ai microfoni tedeschi di Sport1 dopo il passaggio del turno in Champions League ai danni dell’Eintracht di Francoforte. “Vogliamo regalare lo scudetto ai nostri tifosi, la loro passione non è facile da descrivere, hanno il calcio nel sangue”, aggiunge.

“Il futuro? Non so cosa accadrà, a fine stagione ne discuteremo con i miei agenti. Sarò in trattativa col Napoli, club a cui sono grato. Insieme troveremo una soluzione”, dice.

L’attaccante nigeriano parla anche della sua esperienza in Germania: “Non è stata facile, ma vissuto al Wolfsburg mi ha reso quello che sono oggi. Mario Gomez mi ha aiutato tanto, dandomi consigli preziosi. Gli sarò grato per sempre”. Infine, parla del suo idolo: “E’ Didier Drogba, mi piaceva vederlo quando era piccolo e ha fatto grandissime cose”.