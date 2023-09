Napoli, Osimhen è un caso: cancella da Instagram quasi tutte le foto con la maglia del club

Il caso Osimhen non sembra per il momento sgonfiarsi. Dopo le dure parole del procuratore Calenda in merito a un video apparso sul profilo social Tik Tok del Napoli, ora arriva anche la mossa dello stesso attaccante nigeriano. Il bomber ha infatti rimosso dal suo Instagram la quasi totalità delle foto che lo ritraevano con la maglia del club, incluse quelle della celebrazione dello scorso Scudetto. Un gesto che preso singolarmente potrebbe anche contare relativamente, ma che se sommato con il post dell’agente e con il nervosismo mostrato in Bologna-Napoli di certo lascia trasparire una situazione non propriamente tranquilla nell’ambiente.