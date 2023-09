Atp Pechino 2023, Arnaldi centra il main draw: battuto Vukic in due set

Ieri aveva avuto bisogno di quasi tre ore e di annullare tre match point Matteo Arnaldi nel suo esordio a Pechino contro il colombiano Galan. Oggi è stato invece tutto più facile per il tennista sanremese, che batte nettamente Vukic e conquista l’accesso al main draw del prestigioso ATP 500 di Pechino. Pratica sbrigata in 1h e 15′ di partita da parte di Arnaldi, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 senza mai perdere il proprio turno di battuta e annullando tutte le cinque palle break concesse al suo avversario odierno n°50 del ranking mondiale. L’azzurro ora attende di conoscere il suo avversario nel tabellone principale: sarà uno tra Carlos Alcaraz, Tomas Etcheverry e un altro giocatore proveniente come lui dalle qualificazioni.