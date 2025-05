Dopo la notizia dell’imminente rinnovo di Vincenzo Italiano col Bologna, il Milan sembra aver deciso di puntare su Massimiliano Allegri.

Succede di tutto in queste ultime ore poco dopo la fine del campionato. La maggior parte delle panchine di Serie A, infatti, sembrano sempre più vicine a cambiare. Se già l’anno scorso si è palesata una rivoluzione delle panchine delle big, e non solo, del nostro campionato, ciò potrebbe accadere addirittura in misura maggiore in questa stagione.

Con le sempre più probabili dimissioni di Raffaele Palladino dalla Fiorentina e il possibile cambio di allenatore di Juventus, Milan, Napoli, Atalanta, Roma e Lazio, la stagione 2025/2026, ancora lontana dall’inizio, potrebbe già fornire diverse sorprese.

Milan, Allegri in pole per la panchina: le ultime

L’idea del Milan è la stessa da diversi mesi: i rossoneri, infatti, hanno deciso di separarsi da Sergio Conceição. Il tecnico portoghese, arrivato a inizio gennaio 2025, sembrava l’uomo giusto dopo la vittoria in Supercoppa italiana. Le prestazioni sottotono e, in particolar modo, la cocente eliminazione in Champions col Feyenoord mista a un rendimento insufficiente in campionato, hanno fatto optare la società per un cambiamento.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti, il Milan ha posto sul piatto del tecnico ex Juventus un’offerta da 5 milioni di euro all’anno più bonus per due anni con opzione per il terzo anno. Aumenta la fiducia del club rossonero per una risposta positiva, che potrebbe anche arrivare nelle prossime 24/48 ore.

Se così fosse, cambierebbero diversi scenari: Allegri sembrava infatti il possibile successore di Antonio Conte alla guida del Napoli. In caso di arrivo al Milan, potrebbero dunque cambiare i piani del Napoli e, di conseguenza, della Juventus, in attesa della decisione di Antonio Conte.