Napoli, a Dimaro arriva Osimhen: il nigeriano con l’agente nel ritiro azzurro

Il Napoli si prepara alla prossima stagione e lo potrà fare dai prossimi giorni con un grande alleato e compagno in più, ossia Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, è arrivato nel pomeriggio di martedì 18 luglio, in quel di Dimaro in compagnia del suo agente. Sicuramente nelle prossime ore ci sarà un incontro con Aurelio De Laurentiis per parlare del futuro di Osimhen.

In mattinata era arrivato anche capitan Di Lorenzo, che ha svolto i test medici e fisici. Il resto della squadra questa mattina ha lavorato sul campo di Carciato. Dopo una prima fase di attivazione e lavoro aerobico giocatori divisi in due gruppi: mentre uno ha effettuato esercitazione tecnica finalizzata al tiro, il secondo ha svolto lavoro con le sagome. A chiusura di sessione lavoro di core-stability a bordo campo. Gaetano, Zedadka e Folorunsho hanno svolto lavoro in piscina. Anguissa, Simeone e Lozano hanno svolto allenamento personalizzato in campo.