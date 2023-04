Napoli, Di Lorenzo: “Non abbiamo timore del Milan. Ho fiducia nei miei compagni”

Nel giorno della vigilia del match di andata fra Milan e Napoli, gara valevole per i quarti di finale di andata di Champions League, ha parlato Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa. Queste le parole del capitano del Napoli.

Sulla partita: “Della partita di campionato ne abbiamo parlato anche troppo. Ora si volta pagina, ci siamo preparati bene e siamo pronti a scendere in campo. La vittoria di Lecce ci ha dato morale. Timore zero. Non siamo stati il solito Napoli, non siamo stata la solita squadra. Domani sarà una partita completamente diversa. Dobbiamo essere liberi di testa, giocare con entusiasmo, essere spensierati. Cose che nella partita di campionato ci sono mancate. Ma stavolta sarà diverso, saremo un’altra squadra“.

Sull’assenza di Osimhen: “Sappiamo che è un grandissimo giocatore e importantissimo ma non dipendiamo soltanto da un giocatore. Ho piena fiducia in quelli che ci sono e siamo tranquilli. Victor ha fatto di tutto per esserci, ci ha fatto un in bocca al lupo. Era inutile rischiarlo per poi perderlo per altre partite. Ma anche gli altri assenti, che non sono in lista Champions meriterebbero di essere con noi“.

Sul suo percorso: “Penso di aver fatto bene anche gli altri anni. Con la squadra che va meglio è più facile parlarne. Arrivo a queste partite con la giusta consapevolezza, sono nel momento migliore della mia carriera. Per questo dico che dobbiamo goderci queste partite perché giocare un quarto di Champions potrebbe non ricapitare più. “Importantissima non solo per me, ma anche per la società e i tifosi. Godiamoci questo momento, ci siamo preparati nella maniera giusta e siamo pronti per domani sera“.