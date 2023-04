Lazio, squadra al lavoro verso lo Spezia: doppia seduta, a riposo Pedro e Milinkovic-Savic

Doppia seduta per andare al doppio della velocità rispetto alle altre impegnate nella corsa Champions: è questo l’obiettivo di Maurizio Sarri che, dopo aver concesso due giorni di riposo ai suoi, è tornato a dirigere la squadra nel centro sportivo di Formello iniziando a lavorare sulle prove tattiche in vista del match contro lo Spezia, previsto per venerdì sera. Riposo precauzionale per Pedro e Milinkovic-Savic, ma nessun allarme: entrambi saranno disponibili per la trasferta del Picco. L’infermeria è vuota, Immobile è ormai tornato a pieno regime e, contro lo Spezia, guiderà ancora l’attacco laziale; nella partitella a campo ridotto che ha concluso l’allenamento, vinta 1-0 dai fratinati, è stato proprio l’attaccante partenopeo a decidere il match, la stessa cosa che si augura di fare anche venerdì sera ritrovando così una rete che manca dal 19 febbraio scorso, un lasso di tempo decisamente lungo per uno come lui.