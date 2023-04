Formazioni ufficiali Vicenza-Juventus U23: finale ritorno Coppa Italia Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 22

Le formazioni ufficiali di Vicenza-Juventus U23, finale di ritorno di Coppa Italia Serie C 2022/2023. Fischio d’inizio in programma martedì 11 aprile, alle ore 20:30, al “Romeo Menti” di Vicenza, dove si ripartirà dal successo per 1-2 ottenuto dai veneti all’Allianz Stadium giovedì 2 marzo. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori per questo ultimo atto che assegnerà il trofeo.

Le formazioni ufficiali

Vicenza: in attesa

Juventus U23:Daffara; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Barrenechea, Sersanti, Iling-Junior; Soulé, Sekulov, Da Graca.