In vista della sfida che potrebbe regalare il quarto scudetto al popolo azzurro, arriva una proposta che fa felici tutti i tifosi.

Mancano solo novanta minuti più recupero per sprigionare tutta la felicità per questo scudetto sofferto, soprattutto nel finale di stagione. Questo è quello che sperano i tifosi del Napoli, questo è quello che accadrebbe se la squadra di Antonio Conte dovesse avere la meglio nella sfida a distanza contro l’Inter.

Napoli aspetta con ansia, ma allo stesso tempo con grande entusiasmo, il fischio d’inizio dell’ultima gara stagionale. Al Maradona arriverà un Cagliari che, con la vittoria di ieri ai danni del Venezia, ha ottenuto la salvezza matematica. La strada è spianata per i partenopei, ma gli scongiuri non sono mai abbastanza. I tifosi vogliono vivere il grande momento allo stadio, più di mezzo milione di persone in coda per un biglietto, ma non tutti – ovviamente – potranno entrare.

Napoli-Cagliari in chiaro, la proposta del comune: ecco cosa sta succedendo

Il Presidente della Commissione Mobilità, Infrastrutture e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli, Nino Simeone, ha lanciato un appello in vista della gara di venerdì. Simeone ha invocato a gran voce la trasmissione della partita in chiaro, richiamando l’attenzione dei vari broadcaster.

Queste le parole del Presidente: “Nelle prossime ore intendo formalizzare una richiesta al Prefetto e al Tavolo della Sicurezza attualmente impegnati a garantire un servizio pubblico volto alla tutela dell’ordine e della sicurezza, insieme al Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, affinché si attivino immediatamente presso la Lega Calcio, la RAI e Mediaset per assicurare la trasmissione in chiaro dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari“.