All’esordio stagionale al “Maradona” i campioni d’Italia soffrono ma passano in extremis. Decisivo il cross di Olivera e il guizzo del centrocampista camerunese.

Il Napoli soffre ma porta a casa tre punti preziosi all’esordio stagionale al Diego Armando Maradona.

Contro un Cagliari orgoglioso e compatto, gli uomini di Antonio Conte hanno faticato a trovare spazi, ma al 95′ ci ha pensato Zambo Anguissa a sbloccare la gara con un tocco vincente su cross di Olivera, facendo esplodere lo stadio.

I sardi di Pisacane, generosi e ordinati per tutta la partita, hanno resistito fino all’ultimo tentativo azzurro, uscendo beffati da un match in cui il pari sarebbe stato meritato.

Il primo tempo ha visto il Napoli dominare nel possesso senza però creare grandi occasioni, se non con McTominay e De Bruyne. Nella ripresa Caprile si è confermato protagonista, salvando più volte la porta rossoblù. Il Cagliari si è affacciato in avanti con Luvumbo, ma senza concretizzare. Nel finale, la pressione dei campioni d’Italia si è fatta asfissiante fino al gol liberatorio del centrocampista camerunese.

Il Napoli parte così con una vittoria sofferta ma significativa, confermando la propria capacità di colpire anche all’ultimo respiro.