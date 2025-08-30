Si completa man mano la seconda giornata di Serie A: vince il Bologna, pareggio l’Atalanta. Stasera in campo Napoli e Roma

Si sono concluse le partite delle 18:30 del secondo turno del campionato di Serie A. Ricordiamo che la giornata numero due è iniziata ieri, venerdì 29 agosto, con le vittorie di Cremonese e Milan rispettivamente per 3-2 contro il Sassuolo e 2-0 contro il Lecce.

Nella giornata di oggi invece è il Bologna a sorridere più di tutti per ora, avendo battuto il Como che tanto bene aveva fatto all’esordio con la Lazio: decisivo ancora una volta Orsolini. Altro stop invece per l’Atalanta che colleziona il secondo 1-1 dopo quello col Pisa, stavolta col Parma.

Serie A, tra vecchie conoscenze e novità in gol!

Partiamo proprio da Bologna-Como che fino all’ora di gioco ha visto parecchio equilibrio, spezzato dall’assist di Castro per Orsolini che al limite dell’area trova il gol vincente. I felsinei avevano debuttato con la sconfitta di Roma contro i giallorossi e sono dunque riusciti a mettere a referto i primi tre punti.

Un gol a testa invece all’Ennio Tardini con il Parma, sconfitto dalla Juventus all’esordio, che ha trovato grazie al nuovo acquisto Patrick Cutrone all’85esimo (entrato all’81’) la rete dell’1-1 in risposta a quella di Pasalic per l’Atalanta. A proposito di novità, la rete del croato è stata segnata su assist di Krstovic.