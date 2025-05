Il Napoli ha bisogno di un altro centravanti e l’ultimo nome per il reparto offensivo potrebbe essere quello giusto

Il Napoli è ad un passo dal titolo numero quattro della propria storia, il secondo Scudetto nel giro di tre anni. Qualcosa di inimmaginabile fino a qualche stagione fa, ma che ora può diventare realtà dato che i partenopei sono a +1 dall’Inter ad una sola giornata dal termine.

Gli uomini di Conte ha pareggiato a Parma per 0-0, così come l’Inter non è andato oltre il 2-2 in casa contro la Lazio e dunque il distacco tra le due è rimasto invariato nonostante minuti di fuoco e fiamme le finale tra gol, rigori segnati e annullati in una serata che da anni non si viveva in Italia.

Ora al Napoli con il Cagliari al Maradona basta semplicemente fare meglio o lo stesso punteggio dell’Inter a Como. Insomma, la percentuale Scudetto è nettamente dalla parte dei partenopei che non vogliono di certo rovinare la festa alla caldissima piazza campana.

Calciomercato Napoli, ecco il grande colpo!

A Napoli ovviamente la testa è solo allo Scudetto, ma girano già voci di calciomercato. Secondo TMW, la società sarebbe alla ricerca di un attaccante oltre a Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Stando alle indiscrezioni di mercato, il nome che piace parecchio al Napoli è Darwin Nunez.

L’attaccante del Liverpool, nazionale uruguaiano, è in scadenza di contratto nel 2028 ma la sua permanenza è in bilico. Troppi alti e bassi per l’ex Benfica nonostante la vittoria del campionato ed ecco che il suo addio potrebbe arrivare già a giugno di quest’anno. E il Napoli osserva…

L’idea più fattibile è quella di acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni dunque il pagamento avverrebbe nella prossima stagione, non questa.