Il Napoli è pronto a sferrare l’affondo decisivo per chiudere la trattativa che porterà Noa Lang all’ombra del Vesuvio, ma il lavoro del ds Manna non si fermerà all’esterno del Psv.

Noa Lang, ma non solo. Il Napoli continua nella sua campagna di rafforzamento estiva per consentire ad Antonio Conte di avere una rosa all’altezza di potersela giocare a testa alta nelle varie competizioni che vedranno gli azzurri impegnati la prossima stagione.

E’ delle scorse ore l’accordo con l’attaccante olandese, che ha accettato la destinazione e ora il club azzurro dovrà trovare l’intesa con il Psv, per una operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 28-30 milioni di euro.

Gli altri nomi

Intanto il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna, continua la caccia a un altro esterno offensivo, con i nomi a spiccare sul suo taccuino che sono quelli di Sancho, Chiesa e Ndoye. Sul primo, a pesare è soprattutto l’ingaggio, oltre al fatto che il Manchester United vorrebbe monetizzare dalla sua cessione dopo il prestito al Chelsea dell’anno scorso. Così come il Bologna non ha intenzione di svendere l’esterno svizzero e la distanza tra domanda e offerta resta molto alta al momento.

Ecco perché nelle scorse ore sono tornati insistenti i colloqui con l’entourage di Chiesa, che non disdegnerebbe un rientro in Italia, anche in ottica Nazionale. E lo stesso Liverpool non avrebbe intenzione di fare muro, anzi, l’idea dei ‘Reds’ sarebbe quella di inserire nella trattiva l’esterno come contropartita per Victor Osimhen. Anche se, al momento, De Laurentiis è irremovibile: per cedere l’attaccante nigeriano vuole la clausola da 75 milioni cash.

Sempre in tema Liverpool, al momento non ci sono novità per Darwin Nunez, mentre prosegue la trattativa con l’Udinese per Lorenzo Lucca.