Dopo la vittoria in Conference League, la buona stagione del Chelsea prosegue anche nel Mondiale per Club.

La stagione del Chelsea, per il momento, si può considerare estremamente positiva. I Blues di Enzo Maresca torneranno a giocare la UEFA Champions League grazie al 4° posto ottenuto in Premier League, risultato importante considerando che la competizione mancava dalla stagione 2022/2023.

Oltre l’ottimo cammino in Premier, i londinesi sono riusciti a trionfare in Conference League, tornando dunque a vincere un trofeo europeo. Stagione che può dirsi estremamente positiva, considerando anche il notevole abbassamento dell’età media e l’inserimento in prima squadra di giovani del proprio vivaio.

Il cammino nel Mondiale per Club, seppur con un piccolo passo falso, ha portato il Chelsea agli ottavi di finale, obiettivo minimo finora per la competizione. Adesso spazio alla fase a eliminazione diretta, dove i Blues hanno evitato un grande pericolo già in questa fase.

Chelsea, sospiro di sollievo: evitato il Bayern Monaco

Un vero e proprio sospiro di sollievo quello tirato da Enzo Maresca e il Chelsea. A causa del sorprendente ko contro il Flamengo, i londinesi hanno perso la prima posizione del proprio girone a scapito proprio dei brasiliani, con Esperance Tunis e Los Angeles FC che sono stati costretti ad abbandonare il torneo anzitempo.

Il passo falso contro il Flamengo e il conseguente secondo posto non è però del tutto una cattiva notizia per il Chelsea, almeno ai posteri. Infatti, il Chelsea eviterà il Bayern Monaco già agli ottavi di finale del Mondiale per Club. In caso di primato dei bavaresi nel proprio girone, quest’ultimi avrebbero affrontato i secondi del girone del Chelsea, ovvero i Blues.

La sorprendente sconfitta contro il Benfica ha cambiato tutto, con la squadra di Vincent Kompany anch’essa relegata al secondo posto. I bavaresi affronteranno dunque il Flamengo, mentre il Chelsea avrà come avversario agli ottavi il Benfica.

Il cammino degli inglesi nel Mondiale per Club

I Blues sono arrivati al Mondiale per Club come squadra tra le più attrezzate di tutta la competizione, seppur certamente ci siano compagini maggiormente favorite alla vigilia. L’obiettivo del Chelsea era quello di superare, naturalmente, almeno i gironi, considerando che negli altri raggruppamenti vi sono state alcune sorprese come l’eliminazione inaspettata dell’Atletico Madrid, a scapito del Botafogo.

Il Chelsea, seppur non senza rischi, è riuscito a ottenere due vittorie su tre nel proprio girone. Se nella nottata la squadra di Maresca ha superato agilmente l’Esperance Tunis, non si può dire lo stesso dell’esordio con il Los Angeles FC. Gli inglesi hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Pedro Neto e Enzo Fernandez, ma più volte gli americani sono andati vicino al gol del pari.

Aspetti e accorgimenti da migliorare e limare in vista degli ottavi di finale, dove il Chelsea potrà giocare una sfida, sulla carta, ben più accessibile contro il Benfica, evitando così il Bayern Monaco. Da dire, però, che proprio i bavaresi hanno perso nella serata di ieri contro i portoghesi. Il gol di Schjelderup ha regalato i tre punti e il primato nel girone, dunque per il Chelsea l’attenzione va tenuta ugualmente altissima.