Troppa Spagna, ma poco importa, perché il viaggio dell’Italia femminile di calcio si ferma in semifinale agli Europei di Polonia Under 19, ma a testa altissima.

Le azzurrine, infatti, state sconfitte 2-0 soltanto dopo i tempi supplementari dalle pari età iberiche che accedono, così, alla finale contro la Francia, che ha battuto 4-3 il Portogallo sempre dopo i tempi supplementari. A decidere la partita un gol nel primo extratime di Irune e uno a 1′ dalla fine di Agote.

“Solo applausi per le Azzurrine – afferma il presidente della Figc Gabriele Gravina -; la sconfitta in semifinale non cambia l’ottimo giudizio sull’Europeo disputato e su tutto il percorso che le ha portate meritatamente alla qualificazione al prossimo Mondiale Under 20. Con questa generazione di bravissime atlete, è roseo il futuro del calcio femminile azzurro”.

Comunque soddisfatto anche il tecnico Nicola Matteucci: “Sono orgoglioso delle ragazze, dello staff e di tutto quello che abbiamo vissuto, in queste due settimane e in tutta la stagione – le parole di Matteucci -. La Spagna ha messo in campo tanto a livello tecnico, ma l’aver portato questa squadra ai supplementari deve darci fiducia in vista del futuro, dal prossimo campionato Europeo al Mondiale Under 20 del prossimo anno. Devo solo ringraziare le ragazze per la disponibilità che ci hanno mostrato: siano fiere di tutto quello che hanno messo in campo, mostrando tutti i loro valori umani prima ancora che tecnici. Partite così ti formano, per portarci dentro questo bagaglio e andarci a giocare al massimo qualsiasi competizione”.