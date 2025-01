Radja Nainggolan è stato arrestato questa mattina in un’indagine sul contrabbando di cocaina attraverso il porto di Anversa. Questo è quanto riportano i media belgi a proposito di un’indagine condotta dalla polizia federale, che ha effettuato una trentina di ricerche domiciliari questa mattina a Bruxelles e proprio nella città di Anversa. L’indagine si concentra sull’importazione di cocaina dal Sud America e la successiva ridistribuzione della droga in Belgio, come conferma l’ufficio del procuratore di Bruxelles.

Lunedì mattina la polizia ha effettuato circa trenta perquisizioni, principalmente nelle due città sopracitate, e anche il calciatore risulta tra coloro arrestati. L’ex centrocampista della Nazionale è attualmente sotto interrogatorio, come confermato dal suo avvocato Omar Souidi. “Dal momento che gli interrogatori sono attualmente in corso e tenendo conto del principio della presunzione di innocenza, non vengono fatti ulteriori commenti in questa fase”, ha fatto sapere l’ufficio del procuratore.

POCHI GIORNI FA L’ESORDIO CON GOL

Arrivato nel Bel Paese nel 2005 al Piacenza, veste dopo anche le maglie di Cagliari, Roma, Inter e SPAL. Per due anni, dal 2021 al 2023, torna nella sua città natale con il Royal Antwerp, mentre da pochi giorni aveva iniziato una nuova avventura con la maglia del Lokeren, nella seconda divisione del calcio belga. Nel mezzo una breve esperieenza in Indonesia, al Bhayangkara, e nella terza divisione belga di futsal con la maglia dell’Hassania Mechelen. Ed era iniziato bene il nuovo percorso, con un incredibile gol direttamente da calcio d’angolo all’esordio. Il “Ninja”, partito dalla panchina dopo i primi allenamenti con i suoi compagni, nella sua partita di debutto aveva avuto bisogno solamente di sei minuti per andare a segno.

Doveva fare allenamento questa mattina, ma la squadra continuerà a lavorare senza di lui. “Il club apprende attraverso la stampa che Radja Nainggolan sarebbe stato arrestato nel contesto di un’indagine”, ha fatto sapere la società. “Dal momento che le indagini sono in corso, i servizi di polizia non vogliono e non possono commentare ulteriormente. Rispettano il principio della presunzione di innocenza. Come club, ci uniamo a noi”.