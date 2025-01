Lewis Hamilton già fuori dalla Ferrari: arriva il clamoroso annuncio che riguarda l’ex leader della Mercedes! “Lo sa anche lui”, i dettagli

L’ultima settimana nel mondo del motorsport è stata contrassegnata dallo sbarco ufficiale di Lewis Hamilton con la Ferrari. Vari momenti, tutti da vivere, hanno coinvolto l’ormai ex leader della Mercedes in quella che sarà la sua nuova casa. Un arrivo in grande stile, coronato da varie pose fotografiche che hanno immortalato il momento. I fan, manco a dirlo, sono andati in delirio. La star della settimana, non solo per la “Rossa” ma per tutto il circus, è stato sicuramente il classe 1985.

In molti sono pronti a scommettere che il suo arrivo, porterà tanti introiti pubblicitari per lo stesso pilota e per la scuderia di Maranello. Ma in pista le cose potrebbero andare diversamente. Prima di tutto c’è da vedere quale rapporto stringerà con Leclerc e su chi dei due la scuderia tenterà di puntare come pilota principale. Una situazione che alla lunga può anche portare a delle frizioni tra di loro. Hamilton, dalla sua, ha sempre asserito di aver voluto a tutti i costi la possibilità di guidare la Ferrari per provare a vincere l’ottavo titolo del mondo.

Hamilton-Ferrari, è già finita? Arriva l’annuncio

La scuderia di Maranello ha fatto varie migliorie alla propria vettura che potrebbero davvero renderla la più veloce e potente del circuito. C’è però chi non pensa che il britannico sia alla “Rossa” per vincere. Ma anzi, il tutto sia solo un modo per tenere i riflettori ancora accesi su di sé.

Di questo avviso è il giornalista Jeremy Clarkson del “The Sun”, che già più di una volta ha criticato l’ex Mercedes. E questa volta non è stato da meno. “L’auto potrebbe anche essere la più veloce ma se il suo obiettivo è vincere non mi spiego perché si sia presentato in Suv, giacca e cravatta, pronto a posare per le foto mentre un drone dall’alto riprendeva tutto“, si legge sulle pagine del noto media britannico, puntando il dito contro la trovata mediatica più che alla sostanza dei fatti. “Solo dopo è sceso in pista ma con una vettura vecchia tre anni“, rincara la dose.

Per il noto collega, insomma, se l’intento di Hamilton fosse stato davvero quello di vincere avrebbe puntato a meno clamore pensando subito alle cose concrete. “La sua casa non è nemmeno vicino Maranello ma a Milano e per gli spostamenti userà un elicottero della Fiat. Mi chiedo se sia arrivato per fare il pilota o la superstar“, punzecchia. Per Clarkson è Leclerc il nome su cui puntare in quanto conosce già il team e parla bene l’italiano e “non passa le ore a fare foto“. Mentre il commento finale su Hamilton è laconico: “Probabilmente sa anche lui che è oltre il suo apice e vuole solo vivere l’esperienza da star”.