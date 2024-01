Verso il sold out la serata benefica “My name is Luca”, in memoria di Gianluca Vialli

Va verso il sold out “My name is Luca“, il primo evento ufficiale in un teatro italiano per ricordare Gianluca Vialli. La serata avrà luogo a Genova, dove il campione vinse il primo scudetto nella storia della Sampdoria nella stagione 1990-1991.

“Ancora una volta Genova e la Liguria hanno risposto presente a un’iniziativa che celebra la memoria di una grande campione come Gianluca Vialli. Inoltre la serata ha come obiettivo quello di ricordare la sua straordinaria attività di raccolta fondi per la ricerca sulla Sla e sul cancro“, sottolinea il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

L’evento in programma lunedì 8 gennaio alle 21 al Teatro Carlo Felice di Genova va verso il sold out. A condurre la serata Ilaria D’Amico e Tommaso Labate, che rievocheranno in maniera suggestiva la vita di Vialli. Il ricavato della serata sarà devoluto alla fondazione a sostegno del progetto “Momals: monitoraggio e analisi multi-omica della Sla” dei centri clinici “NeMO” di Milano e Arenzano, che mira a dare una forte accelerazione nel percorso di ricerca e comprensione delle basi molecolari e di progressione della Sla nel tempo.