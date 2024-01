Dalla Germania: Il Bayern Monaco piomba su Tomori. Possibile contatto con il Milan

Il Milan è in emergenza in difesa con il ritorno di Gabbia che chercherà di colmare un buco importante. L’emergenza però potrebbe non riguardare soltanto gli infortuni: infatti, sul mercato, sarebbe forte il gradimento del Bayern Monaco per Fikayo Tomori. Il difensore inglese sarebbe uno dei prinmi nomi della lista dei rinforzi per i bavaresi.

Secondo quanto riportato dall’edizione di Sky Sport in Germania, Fikayo Tomori sarebbe entrato nella lista dei desideri di Thomas Tuchel pe ril suo Bayern Monaco. Il centrale del Milan sarebbe uno dei profili più graditi dal tecnico che avrebbe chiesto alla società uno sforzo economico importante sin da questa sessione di mercato. Nelle prossime ore ci potrebbe essere un affondo del club bavarese: per il Milan il centrale rimane per ora incedibile, ma davanti ad offerte clamorose tutto potrebbe cadere.