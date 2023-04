MOVIOLA – Barcellona-Real Madrid, Tocco di mano di Alaba in area: l’arbitro lascia proseguire

Inizia a ritmi altissimi la sfida tra Barcellona e Real Madrid, valevole per il ritorno della semifinale di Copa del Rey 2022/23. I padroni di casa partono forte e già al terzo minuto di gioco sfiorano l’occasione del rigore: cross basso dentro l’area da parte di Gavi, in chiusura si immola Alaba che tocca il pallone col braccio. L’arbitro però non è dello stesso avviso e lascia proseguire.