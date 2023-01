Morte Vialli, Ferrara: “Eri come un fratello, come si fa a lasciarti andare via?”

Attraverso il suo profilo Instagram, Ciro Ferrara ha voluto dedicare un pensiero al suo ex compagno di squadra Gianluca Vialli. “Come si fa a lasciarti andare via? Eri come un fratello. #capitano” scrive Ferrara, aggiungendo a queste parole una foto in cui abbraccia Vialli dopo la vittoria della Champions League del 1996 con la maglia della Juventus.