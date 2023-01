Fifa, da lunedì entra in vigore il nuovo regolamento per gli agenti

A partire dalla giornata di lunedì 9 gennaio entrerà in vigore l’iter per ottenere le licenze per esercitare la professione di agente di calcio previsto dal Regolamento Fifa approvato lo scorso dicembre a Doha. La Fifa, attraverso una nota, ha spiegato tale cambiamento: “Si tratta di un passaggio molto importante per stabilire un sistema di trasferimenti più giusto e trasparente nel mondo del calcio. Il regolamento consente di stabilire norme minime per disciplinare la funzione di agente e i servizi forniti ai clienti, con in particolare la creazione di un sistema di rilascio obbligatorio delle licenze, il divieto di rappresentanza multipla al fine di evitare conflitti di interesse o il tetto alle commissioni degli agenti. Così si spera di rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l’integrità del sistema di trasferimenti e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria”.