Monza-Milan U17, fair play dei brianzoli: gol con il portiere a terra, ma rete subito restituita

Bell’episodio di fair play nella sfida del campionato Under 17 tra Monza e Milan, terminata poi per 3-2 in favore dei brianzoli. Sul punteggio di 1-1 però il Monza aveva trovato il vantaggio con Mereghetti, senza però rendersi conto che il portiere avversario era a terra per infortunio. Subito dopo l’accaduto, l’allenatore Vito Lasalandra ha parlato con i suoi ragazzi che hanno immediatamente concesso il pareggio al Milan tra gli applausi del pubblico presente. Un gesto sottolineato anche dai profili social dello stesso Monza, che comunque ha poi conquistato la vittoria per 3-2 grazie al gol vittoria di Mascheroni al 89′. Per i biancorossi si tratta della quarta vittoria consecutiva, con il Milan che resta comunque secondo in classifica.