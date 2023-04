Taekwondo, la federazione mondiale ammetterà atleti russi e bielorussi ai Campionati di Baku 2023

In seguito alle raccomandazioni del Cio, la federazione mondiale di taekwondo ha comunicato che ammetterà gli atleti russi e bielorussi ai Campionati mondiali di Baku 2023, in programma dal 29 maggio al 4 giugno. Gli atleti presenti in Azerbaijan potranno poi prendere parte alle gare di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, in programma a partire dal 3 dicembre. Si tratta di una decisione opposta a quella della World Athletics (atletica leggera), che invece non consente la partecipazione a russi e bielorussi.