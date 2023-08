Monza-Milan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Trofeo Berlusconi 2023

Monza e Milan si affronteranno allo stadio Brianteo per la prima edizione del Trofeo Berlusconi. Per onorare la memoria di un uomo che ha fatto la storia di entrambi i club, le due squadre scenderanno in campo in un test amichevole a poco più di 10 giorni dall’inizio del campionato. I rossoneri sono reduci dalla tournée americana in cui hanno sfidato tre big europee in altrettante amichevoli di lusso, mentre il Monza è rimasto ad allenarsi in Italia ed ha disputato una serie di test contro avversarie locali. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di martedì 8 agosto e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinity. Sportface.it fornirà una diretta testuale, la cronaca, il tabellino, le parole dei protagonisti e tanti approfondimenti.