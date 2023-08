Sonego-Murray oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Lorenzo Sonego affronterà Andy Murray al primo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città canadese dal 7 al 13 agosto. Il sorteggio senza dubbio non ha aiutato anche questa volta il tennista piemontese, che si ritrovato contro un Murray che sta vivendo una più che discreta stagione e rientrato da poco tra i primi 50 del ranking mondiale. La sua trasferta nordamericana è iniziata la scorsa settimana a Washington con una bella affermazione su Nakashima e una sconfitta molto combattuta contro Taylor Fritz, mentre per Sonego è il primo torneo sul cemento a distanza di mesi dall’ultima volta. I due in questo 2023 si sono affrontati a Doha, sempre sul cemento, con lo scozzese che riuscì ad avere la meglio dopo una battaglia di due ore e mezza in cui Lorenzo arrivò ad avere anche match point per portare a casa la partita.

Sonego e Murray scenderanno in campo oggi, martedì 8 agosto, alle ore 18:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match e seguirà il torneo canadese nel corso della settimana garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.