Monza, Izzo vicino al ritorno da Palladino: pronto un triennale per il difensore

Armando Izzo di nuovo al Monza di Raffaele Palladino. Il tecnico dei brianzoli vuole fortemente riportare il difensore in Brianza dal Torino con le due società che in queste ultime ore hanno trovato l’accordo sulla cifra del cartellino. Vicina dunque la fumata bianca fra Izzo ed il Monza.

Dopo l’ultima, positiva, stagione di Izzo con la maglia del Monza Palladino ha fatto di tutto per riportare il centrale difensivo in quel della Brianza. I contatti con il Torino sono stati da subito allacciati ed è per questo che rapidamente si è arrivati ad una fumata bianca. Accordo sulla base di tre milioni di euro pià bonus. Per Izzo, invece, pronto un triennale da un milione a stagione più i relativi bonus.