FIFA, verso il via libera alla fascia arcobaleno nei Mondiali femminili

Si va verso un via libera della FIFA alle fasce color arcobaleno che promuovono l’inclusività ai Mondiali femminili di calcio, le stesse che la FIFA vietò, scatenando un mare di polemiche, ai Mondiali maschili in Qatar. Come riporta il New York Times, questa settimana, dopo mesi di discussioni tra i leader del calcio e le federazioni nazionali, la FIFA ha in programma di inviare una lettera che delinea le regole per indossare la fascia. Il design, come la famosa “One Love” vietata in Qatar, sarebbe simile nei colori al logo che funge da simbolo della comunità L.G.B.T.Q. La FIFA, secondo il New York Times, consentirà alle singole nazioni di decidere se indossare o meno la fascia arcobaleno, e offrirà ai capitani e alle squadre che rinunciano a scelte che evidenziano altri motti di giustizia sociale su una fascia blu, o una fascia FIFA neutra con il messaggio “Il calcio unisce il mondo”. “Abbiamo tutti attraversato un processo di apprendimento – ha detto il presidente della FIFA, Gianni Infantino –. Quello che cercheremo di fare meglio questa volta è cercare un dialogo con tutti i soggetti coinvolti per incontrare le diverse sensibilità e vedere cosa si può fare per esprimere una posizione, un valore o un sentimento che qualcuno ha in modo positivo, senza ferire nessun altro”.