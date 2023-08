Monza, D’Ambrosio: “Per dire di sì è bastata la chiamata di Galliani”

Danilo D’Ambrosio è appena diventato un giocatore del Monza. Queste le sue prime parole: “Sono felicissimo di questa scelta. Ho detto subito sì perché mi è bastata una chiamata di Galliani, è la storia del calcio: mi ha parlato del progetto. Poi ho affrontato il Monza lo scorso anno, ho parlato con Palladino e mi sono piaciute subito le sue idee e la sua voglia di far giocare bene la squadra. L’Inter è la squadra che tifiamo in famiglia, ma sono un professionista e sono pronto a questa nuova avventura. Se c’è rammarico? Le righe del mio post parlavano chiaro: speravo di chiudere all’Inter. Così non è stato, ma non porto rabbia: sono grato alla vita e per quanto vissuto all’Inter“. Ha poi continuato: “Europa? Prima di tutto col Monza bisogna salvarsi, poi saranno tutti punti guadagnati. Ho parlato con Gagliardini, Ranocchia e Sensi: mi hanno tutti fatto capire che il Monza è una realtà reale. C’è voglia di stupire: chi se ne occupa è la storia del calcio, niente altro da dire. Se segno all’Inter esulto? Non ero pronto a questa domanda: io sono un professionista, a Inter-Monza farò di tutto per vincere con la mia squadra”.