Montella: “Cinque CT ad Euro 2024? La nostra categoria è riconosciuta all’estero”

La Turchia di Vincenzo Montella parteciperà agli Europei del 2024 con il CT che sarà uno dei cinque allenatori italiani a prendere parte alla competizione in programma nell’estate che verrà. L’ex tecnico del Milan fra le altre ha parlato dei cinque ct italiani che ci saranno. Queste le sue parole a margine del Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023 che si svolge in Campidoglio a Roma.

“Siamo in 5, sicuramente siamo molto riconosciuti come categoria all’estero e questo fa piacere. In passato ho sempre fatto il tifo per gli italiani all’estero. Sul Girone dell’Italia non mi piace fare previsioni, non sta a me commentare. Calhanoglu? In questo momento è il miglior centrocampista d’Italia, forse del mondo”, ha detto il tecnico sul giocatore dell’Inter. A chi gli chiede se la Roma invece sia da Champions ha risposto che è “altamente competitiva”. Poi il focus si sposta sugli allenatori italiani presenti al prossimo europeo: “Siamo in 5, sicuramente siamo molto riconosciuti come categoria all’estero e questo fa piacere. In passato ho sempre fatto il tifo per gli italiani all’estero”. Sulla sua nazionale invece ha detto: “Intanto siamo felici come movimento. É la prima volta nella storia che vinciamo il girone qualificatorio. Ora c’è tempo per preparare l’europeo, é una competizione di alto livello e mi sembra ancora più livellata che in passato. Vogliamo fare bella figura. Sentiamo questa responsabilità, abbiamo giocato di recente in Germania e c’erano tantissimi tifosi. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri concittadini“.