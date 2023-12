Monopoli-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Crotone, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli squali sono alla ricerca di punti che possano accreditare speranza, forza e fiducia in vista di un girone di ritorno che dovrà essere fatto meglio di quello d’andata e sperare in qualche passo falso delle prime della classe. Il Crotone si troverà difronte un Monopoli che è alla ricerca di punti per arrivare ad una salvezza serena. La diretta del match, prevista per domenica 17 dicembre alle ore 18.30, sarà su Sky Sport 252 e NOW.