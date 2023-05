Mondiali Under 20 2023: Francia a picco col Gambia, altra sconfitta. L’Inghilterra batte l’Uruguay

Altra sconfitta per la Francia ai Mondiali Under 2023 in Argentina e con due ko su due è vicina l’eliminazione ai gironi, anche se ci sono ancora speranze visto che si qualificano anche le migliori terze. Per i giovani galletti una partita negativa contro il Gambia, che gioca con maggior personalità e la spunta per 1-2: dopo l’autogol di Zoukrou che regala il vantaggio agli africani nel primo tempo, nella ripresa rigore sbagliato da Saine e ne approfittano i francesi con il pareggio di Odobert, ma passano pochi minuti e Sanyang riporta avanti, in modo definitivo, i gambiani, a punteggio pieno e qualificati per gli ottavi, mentre ai transalpini servirà un miracolo.

Avanza anche l’Inghilterra, che batte l’Uruguay per 2-3 e vola agli ottavi. Con tre punti già in cascina, comunque, i sudamericani hanno il destino nelle proprie mani e basterà una vittoria nella prossima e ultima sfida del girone. Humphreys e Devine aprono le danze nel primo tempo per gli inglesi, mentre nella ripresa Gonzalez la riapre subito. In pieno recupero, ed è uno dei soliti extra time monstre a livello Fifa, Gyabi chiude definitivamente i giochi al 95′, la rete sudamericana di Abaldo al 99′ vale solo per i tabellini. Tre Leoni a punteggio pieno dopo le prime due sfide di questa rassegna U20.