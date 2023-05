Basket Serie A2 playoff, ad Udine gara -5: Monaldi porta i suoi in semifinale

Nel derby fra Udine e Cividale è un canestro quasi a tempo scaduto di Monaldi che regala la qualificazione alle semifinali dei playoff di Serie A2 e fa continuare ad Udine i sogni per la promozione. Un match equilibratissimo che vive di folate e di periodi del match. Nel primo quarto parte fortissimo Udine che si porta anche sulla distanza del più dieci. Veemente però è la reazione di Cividale che pian piano risale la china fino a portare in pari la contesa e a firmare il sorpasso nel periodo centrale del secondo quarto. La partita si incastra su una fase di equilibrio che fa andare le squadre punto a punto fino alla fine. Fino al 84 pari. Poi, quasi a tempo scaduto, è un canestro di Monaldi che decide il match e il quarto di finale che fa pendere la contesa definitiva ad Udine che sbarca in semifinale.