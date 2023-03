Mondiali Qatar 2022, intelligence emirato spiava Infantino e Lauber

Un’operazione di spionaggio per conto del Qatar, che ha ospitato i Mondiali 2022 di calcio, ha intercettato un incontro del 2017 tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e l’allora procuratore generale della Svizzera, Michael Lauber, in un hotel di proprietà del Qatar a Berna, durante un’indagine sui vertici del calcio. Questo quanto riportato dal quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung. Documenti e fonti hanno mostrato che la sorveglianza è stata effettuata per il “Progetto Matterhorn”, per raccogliere materiale su Lauber.

Nel 2017, il pubblico ministero stava sovrintendendo a un’indagine lunga anni contro i funzionari del calcio iniziata nel 2014 con una denuncia penale della Fifa, per cercare sospetti illeciti finanziari legati alla Coppa del Mondo, inclusa la campagna vincente del Qatar per ospitare il torneo del 2022. L’articolo si è aggiunto ai rapporti dell’Associated Press dal 2021 secondo cui il Qatar ha speso milioni di dollari in diversi anni assumendo l’agenzia Global Risk Advisors per spiare la Fifa e i funzionari del calcio internazionale per proteggere la ‘sua’ Coppa del Mondo.