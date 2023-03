Liga 2022/23: vittoria esterna di misura del Barcellona, Athletic Bilbao battuto 0-1

Termina 0-1 il match tra Athletic Bilbao e Barcellona, incontro valido per la 25esima giornata del campionato di Liga 2022/23. La partita, disputata al San Mamés, è stata decisa dalla rete di Raphinha al 46′. Vittoria importante dunque per il Barcellona, che sale a quota 65 punti in classifica.