Mondiali 2034, l’Indonesia si ritira. Thohir: “Sosteniamo l’Arabia Saudita”

Il mondo asiatico, ed in particolare l’Indonesia, tiferanno per l’Arabia Saudita in vista delle assegnazioni della sede centrale dei Mondiali del 2034. Dopo il meeting che si è tenuto ieri, il presidente dell’organizzazione, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, ha sottolineato il sostegno del continente alla candidatura dell’Arabia Saudita. Le sue parole: “L’Afc un segno chiaro e incrollabile di unità e solidarietà asiatica“.

L’Indonesia invece ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa, nonostante le voci di una trattativa con la federazione australiana per candidarsi per gli stessi Mondiali. Il presidente Thohir, invece, ha tenuto a sottolineare la sua vicinanza verso sempre l’Arabia Saudita: “L’Indonesia sostiene l’Arabia Saudita come paese ospitante della Coppa del Mondo del 2034. D’altra parte, l’Indonesia continua a prepararsi per la candidatura per la prossima Coppa del Mondo per la zona asiatica dopo il 2034 e per altre competizioni Fifa“. La Fifa ha fissato la scadenza del 31 ottobre per la Coppa del Mondo 2034 e solo i paesi dell’Asia e dell’Oceania possono presentare domanda per il torneo.