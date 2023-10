Mondiali 2034: Indonesia appoggia candidatura Arabia Saudita

L’Indonesia sosterrà la candidatura dell’Arabia Saudita per ospitare i mondiali di calcio 2034. Inizialmente l’intenzione, era di fare una proposta congiunta con l’Australia, ma il PSSI (Federazione calcistica dell’Indonesia) ha comunicato la volontà di ospitare la prossima coppa del mondo assegnata all’Asia dopo il 2034.

Negli scorsi giorni la FIFA ha ufficializzato che il centenario della Coppa del mondo nel 2030 si giocherà in Spagna, Marocco e Portogallo. L’Arabia Saudita, al momento, è l’unica in lista per ospitare il Mondiale 2034, con le candidature che scadranno il 31 ottobre.