Wta Monastir 2023, Stefanini sfida Kawa per fare un altro passo verso il ritorno in top 100

Un inizio incerto con tanti problemi al servizio e poi una reazione autorevole nella seconda parte del match. Dopo 2 ore e 16 minuti alla fine ce l’ha fatta Lucrezia Stefanini ad aggiudicarsi il derby di primo turno con Camilla Rosatello per staccare il pass per gli ottavi di finale del Jasmin Open, torneo WTA 250 in corso di svolgimento sui campi in cemento del Skanes Fmily Hotel di Monastir. L’obiettivo è ora quello di raggiungere il secondo quarto di finale nel circuito maggiore della carriera e della stagione dopo quello già disputato a fine luglio nel WTA 250 di Varsavia, dove venne poi eliminata in tre set da Laura Siegemund. Anche quel risultato aveva permesso alla toscana di conquistare ad agosto il suo primo ingresso nella top 100 del ranking WTA, con un bel salto in classifica che l’aveva portata alla posizione numero 99 del ranking.

Nel 2023, Stefanini ha vinto due titoli sul cemento negli ITF di Sharm el-Sheik e Calvi e disputato le finali in quelli di Porto e Collogne-Bellerive. In quella che è al momento la miglior stagione della sua carriera, la venticinquenne azzurra ha anche conquistato la sua prima vittoria in un main draw Slam, battendo ad inizio anno Tatjana Maria al primo turno degli Australian Open dopo aver superato le qualificazioni. Proprio a Monastir, dove lo scorso anno riuscì ad imporsi nel primo turno con Magda Linette prima di essere costretta al ritiro nella sfida di secondo turno con Diane Parry, Stefanini è a caccia di punti importanti per ritrovare la top 100 che dista al momento 25 posizioni. Per riuscire intanto a staccare il pass per i quarti di finale, dove ad attenderla ci sarebbe la vincitrice della sfida tra Clara Burel ed Erika Andreeva, la toscana dovrà vedersela contro Katarzyna Kawa.

Attuale numero 217 del ranking WTA, la polacca ha ritrovato al primo turno della rassegna tunisina una vittoria che mancava nel circuito maggiore da oltre un anno, con il successo conquistato a settembre 2022 nel WTA 250 di Chennai contro Astra Sharma. A pagarne le conseguenze è stata la testa di serie numero 3 del torneo di Monastir, Martina Trevisan che è sembrata molto scarica di ritorno dalla tournée asiatica e si è infine arresa con lo score di 6-3 3-6 7-5. Tanti meriti vanno anche a Kawa che ha giocato un primo set di altissimo livello e poi ha saputo superare le difficoltà del terzo set per portare a casa la vittoria. Contro Stefanini la trentenne di Krynica-Zdroj, andrà a caccia di un quarto di finale WTA dopo due anni, quando nel torneo di Gdynia sulla terra battuta di casa nel 2021 uscì sconfitta ad un passo dalla semifinale nella sfida con Kateryna Baindl. La finale giocata a Jurmala nel 2019, alla sua prima apparizione in assoluto in un tabellone principale WTA, è invece il miglior risultato raggiunto nella carriera nel circuito maggiore.

Non ci sono precedenti tra Stefanini e Kawa. Il match chiuderà il programma della terza giornata di gare sul Centre Court non prima delle ore 19:00.