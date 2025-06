Si avvicina il Mondiale per Club, con l’inizio fissato per il 15 giugno. In vista della competizione, arriva un forfait per Guardiola.

La storica prima edizione sta per avere il suo esordio. Il Mondiale per Club, competizione riservata alle migliori squadre dei tornei continentali organizzati dalle sei confederazioni appartenenti alla FIFA, avrà inizio il 15 giugno, per poi terminare il 13 luglio. Ai nastri di partenza, tra le 32 squadre partecipanti in totale, ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola.

Il tecnico spagnolo è stato alle prese con una delle stagioni più tribolate e complicate da quando è alla guida dei Citizens. Tante sconfitte, tantissimi gol subiti e diversi mesi di crisi totale per la squadra, che è dovuta correre ai ripari con un calciomercato invernale di notevole esborso economico. Alla fine, è arrivato il terzo posto, ma la sconfitta in finale di FA Cup contro il Crystal Palace è stato il culmine di una stagione da dimenticare.

La ripresa potrebbe arrivare già nel breve termine, cercando di fare il meglio possibile nel Mondiale per Club. In quest’ultima competizione, però, il tecnico dovrà fare a meno di una pedina importantissima del suo scacchiere, che salterà competizione di giugno e luglio.

Tegola per Guardiola: Kovavic salterà il Mondiale per Club

La notizia arriva direttamente dal Manchester City stesso: il centrocampista croato Mateo Kovavic salterà l’intera competizione mondiale per club a causa dell’operazione al tendine d’Achille. La notizia riguarda anche un’italiana, la Juventus, che affronterà i Citizens il 26 giugno, nella terza giornata del girone.

Una brutta notizia per la squadra inglese, visto che il croato ha giocato 42 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, accumulando 2834′, 7 gol e 3 assist. Una pedina importante che dunque sarà obbligatoriamente out per tutta l’estate calcistica, e che salterà non solo gli impegni col club ma anche i più vicini impegni internazionali con la sua Croazia.

Di seguito il comunicato del Manchester City sull’infortunio di Mateo Kovacic:

“Il Manchester City può confermare che Mateo Kovacic è stato operato per un infortunio al tendine d’Achille. Il centrocampista croato salterà la Coppa del Mondo per club FIFA, in quanto il City si recherà negli Stati Uniti a giugno. Mateo trascorrerà l’estate in riabilitazione dopo l’operazione e tutto il Club gli augura una pronta guarigione“.