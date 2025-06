A pochi giorni dal ritorno in campo della Nazionale di Luciano Spalletti, c’è una defezione: Manuel Locatelli lascia il ritiro della squadra.

Brutta notizia per Luciano Spalletti, per la Nazionale e, indirettamente, anche per la Juventus. Il centrocampista classe 1998 Manuel Locatelli è stato costretto a lasciare il ritiro della selezione italiana a pochi giorni dal ritorno in campo. L’Italia, infatti, giocherà le partite per le qualificazioni al Mondiale 2026 a brevissimo e, ad aiutare gli Azzurri, non ci sarà Locatelli.

Il centrocampista, infatti, salterà le partite contro Norvegia e Moldavia, in programma rispettivamente per venerdì 6 giugno ore 20:45 e lunedì 9 giugno ore 20:45. Le due sfide saranno già fondamentali per il risultato finale del girone: infatti la Nazionale sfiderà subito la Norvegia, considerata dai più la più temibile avversaria per gli Azzurri.

Oltre gli scandinavi, nel girone ci saranno anche Moldavia, Estonia e Israele.

Tegola Italia, Locatelli lascia la Nazionale: “Fa veramente male”

Il centrocampista della Juventus e della Nazionale ha accusato un problema alla caviglia destra mentre si trovava nel ritiro della selezione allenata da Luciano Spalletti. Una vistosa fasciatura aveva fatto preoccupare tutti, per poi arrivare alla decisione definitiva in cui si è deciso di non rischiare oltre e permettere al giocatore di rientrare alla Continassa per le cure.

Il giocatore non sarà dunque disponibile per queste prime due partite valevoli per la Qualificazione al prossimo Mondiale 2026. Decisione che fa male alla Nazionale ma anche allo stesso giocatore, che sui suoi profili social ha espresso la sua tristezza: “Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni. Forza Azzurri!“.