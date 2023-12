Mondiale per Club 2025, regolamento completo e format: 8 gironi da 4 squadre, niente finalina

Nel corso del consiglio della Fifa, è stato comunicato il regolamento completo del Mondiale per Club 2025 e il format del nuovo torneo attesissimo a 32 squadre. Così come già noto, per l’Europa saranno 12 le squadre partecipanti: sono già qualificate Chelsea, Real Madrid e Manchester City come vincitrici delle ultime tre Champions e in base al ranking quadriennale che tiene conto soltanto dei punti ottenuti in Champions League, sono dentro Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Porto e Benfica. Al torneo prenderanno parte anche 4 squadre della Confederazione Africana, 4 della Confederazione Asiatica, 4 del Nord America e Caraibi, 6 del Sud America e 1 dell’Oceania.

COMBINAZIONI QUALIFICAZIONE MONDIALE PER CLUB TRA JUVENTUS, NAPOLI E LAZIO

IL FORMAT DEL MONDIALE PER CLUB – Venendo al format, questo prevede una fase a gironi composta da otto gruppi da quattro squadre. Le prime due squadre di ciascun girone approderanno agli ottavi di finale, mentre la fase a eliminazione diretta partirà dagli ottavi di finale e questi si giocheranno sempre con gara unica, così come quarti di finale e semifinali, fino alla finale. Non sarà prevista la finalina per il terzo posto, unica cosa per cui il format divergerà da quello dei Mondiali per le nazionali.