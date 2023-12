Mondiale per Club 2025, ufficiali i criteri sul ranking: combinazioni Juventus-Napoli-Lazio

La Fifa ha comunicato in via ufficiale il criterio sul ranking per la qualificazione al Mondiale per Club 2025, la prima edizione a 32 squadre. Sono 12 le formazioni europee che prenderanno parte alla competizione intercontinentale e l’Inter è una delle due italiane che parteciperanno. L’altra deve ancora essere decisa: la Juventus guida al momento la classifica per quanto riguarda le formazioni del Bel Paese alle spalle dei nerazzurri, ma non disputa questa edizione della coppa e non può quindi migliorare il ranking, insegue il Napoli, mentre il Milan sa già che, con l’uscita dalla Champions, non potrà in nessun modo superare i bianconeri, mentre la Lazio potrebbe qualificarsi soltanto con una clamorosa vittoria del trofeo quest’anno.

Come riporta la Fifa, “Nel caso dei club europei, dato che sono già state completate tre stagioni complete e un’intera fase a gironi della quarta stagione della UEFA Champions League, e poiché la UEFA dispone di un sistema di coefficienti per club, gli attuali principi metodologici preesistenti per il criterio del calcolo del coefficiente club UEFA in relazione alle sole partite della UEFA Champions League sarà applicato in via eccezionale per determinare la classifica dei club europei per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025”.

La metodologia applicata è la seguente: 2 punti per una vittoria, 1 punto per un pareggio, 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi, 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale, 1 punto per il passaggio a ciascuna fase della competizione successiva. Andiamo allora a ricostruire nel dettaglio cosa serve a ciascuna squadra italiana in corsa per ottenere il pass.

RANKING ATTUALE (squadre italiane in corsa)

Juventus 47.000

Napoli 41.000

Lazio 33.000

INTER – già qualificata

JUVENTUS – Qualificata se 1) il Napoli non si qualifica per i quarti di finale o se viene eliminato ai quarti di finale ma tra ottavi e quarti non fa meglio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, 2) la Lazio non vince la Champions League

NAPOLI – Qualificato se approda ai quarti di finale e vince tre partite, oppure approda ai quarti di finale con due vittorie e due pareggi. Qualificato se approda in semifinale e ottiene almeno due vittorie e un pareggio.

LAZIO – Qualificata se vince la Champions League.